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Posted 18 января 2022,, 10:20

Published 18 января 2022,, 10:20

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Омске наблюдаются огромные очереди на вакцинацию

18 января 2022, 10:20
Житель Омска Вадим Цыганков снял на камеру своего телефона огромные очереди в поликлинике № 15.

Люди жалуются, что прививки им приходится ждать по несколько часов. Об этом информирует «КП-Омск».

У Вадима Цыганкова не было в запасе много времени, чтобы дождаться своей очереди на укол. В «Городской поликлинике № 15» пациентам приходится ждать по два-три часа. Омичу уже не в первый раз пришлось уйти из больницы ни с чем.

Цыганков сетует, что ему придется уже в четвертый раз ехать и пытаться вакцинироваться. У многих местных жителей нет выбора. Они сидят и ждут часами своей очереди.

В минздраве Омской области поблагодарили автора видео, назвав его «неравнодушным». Россию накрывает пятая волна коронавируса. Власти мобилизуют все имеющиеся ресурсы. Происходящее в «Городской поликлинике № 15» региональные чиновники назвали недопустимым. От главврача больницы они потребовали исправить недочеты. Очередей быть не должно.

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