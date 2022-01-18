В Омске наблюдаются огромные очереди на вакцинацию

Posted 18 января 2022,, 10:20
Published 18 января 2022,, 10:20
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
У Вадима Цыганкова не было в запасе много времени, чтобы дождаться своей очереди на укол. В «Городской поликлинике № 15» пациентам приходится ждать по два-три часа. Омичу уже не в первый раз пришлось уйти из больницы ни с чем.
Цыганков сетует, что ему придется уже в четвертый раз ехать и пытаться вакцинироваться. У многих местных жителей нет выбора. Они сидят и ждут часами своей очереди.
В минздраве Омской области поблагодарили автора видео, назвав его «неравнодушным». Россию накрывает пятая волна коронавируса. Власти мобилизуют все имеющиеся ресурсы. Происходящее в «Городской поликлинике № 15» региональные чиновники назвали недопустимым. От главврача больницы они потребовали исправить недочеты. Очередей быть не должно.