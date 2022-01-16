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Posted 16 января 2022,, 06:34

Published 16 января 2022,, 06:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Суровые перемены. На Омск идет холодный фронт и опасные явления

16 января 2022, 06:34
Похолодание, метель, изморозь. Омские синоптики опубликовали актуальный прогноз погоды на ближайшее время. Жителям региона стоит утеплиться.

Новая рабочая неделя начнется с небольшого снега и сильного ветра. В отдельных районах прогнозируют метель, порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. Температура воздуха до — 15 градусов.

Похолодает в ночь с 17 на 18 января. Столбик термометра опустится до -20, осадки и ветер сохранятся. К утру жители региона будут наблюдать изморозь.

Во вторник днем ожидается -9…-14, без осадков. Ветер стихнет, от 9 до 12 метров в секунду.

Резкое похолодание синоптики обещают в ночь на среду. Тогда температура воздуха составит -24 градуса. При отсутствии сильных порывов ветра и осадков, будет изморозь.

Днем 19 января прогнозируют -12…-17 градусов, без осадков.

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