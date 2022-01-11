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Возбудили уголовное дело. В Омске судебный пристав попался на взятке

11 января 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Судебный пристав из отдела по Советскому округу попался в момент получения взятки от бизнесмена. Деньги передавал юрист, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело на судебного пристава отдела судебных приставов по Советскому округу и юриста. Основанием для этого стали материалы, переданные из УФСБ России по Омской области.

Пристава подозревают в получении взятки, а юриста — в пособничестве во взяточничестве. Следователи считают, что в декабре 2021 года пристав получил взятку в размере 50 тыс рублей.

Деньги передал предприниматель, который хотел, чтобы с него перестали взыскивать 1.5 млн рублей, прекратили исполнительные производства. При передаче денег пристава и юриста задержали.

Фигурантов дела отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

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