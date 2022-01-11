Возбудили уголовное дело. В Омске судебный пристав попался на взятке

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело на судебного пристава отдела судебных приставов по Советскому округу и юриста. Основанием для этого стали материалы, переданные из УФСБ России по Омской области.
Пристава подозревают в получении взятки, а юриста — в пособничестве во взяточничестве. Следователи считают, что в декабре 2021 года пристав получил взятку в размере 50 тыс рублей.
Деньги передал предприниматель, который хотел, чтобы с него перестали взыскивать 1.5 млн рублей, прекратили исполнительные производства. При передаче денег пристава и юриста задержали.
Фигурантов дела отправили под домашний арест. Расследование продолжается.