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У омичей выявили почти 100 случаев гонконгского гриппа

11 января 08:13
Фото: Медиахолдинг 1MI
Только за первую неделю 2022 года в Омской области более 5 тыс жителей заболели гриппом.

Эпидемия гриппа в Омской области еще не началась — показатели по заболеваемости ниже на 33.6% эпидемического порога. При этом с 3 по 9 января в регионе зафиксировали 5 399 случаев заражения гриппом. У одного из заболевших за этот период выявился гонконгский грипп (A/H3N2).

У 13.2% обследованных за неделю омичей нашли помимо гонконгского гриппа риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.

С начала эпидемиологического сезона 2021–2022 годов в Омской области у 99 человек лабораторно подтвердили гонконгский грипп.

Врачи рекомендуют при признаках ОРВИ обращаться к врачу. Добавим, что месяц назад врачи жаловались на большое количество вызовов «скорой» больными ОРВИ. Тогда посоветовали при температуре ниже 38 обращаться в поликлинику.

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