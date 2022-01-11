Эпидемия гриппа в Омской области еще не началась — показатели по заболеваемости ниже на 33.6% эпидемического порога. При этом с 3 по 9 января в регионе зафиксировали 5 399 случаев заражения гриппом. У одного из заболевших за этот период выявился гонконгский грипп (A/H3N2).
У 13.2% обследованных за неделю омичей нашли помимо гонконгского гриппа риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.
С начала эпидемиологического сезона 2021–2022 годов в Омской области у 99 человек лабораторно подтвердили гонконгский грипп.
Врачи рекомендуют при признаках ОРВИ обращаться к врачу. Добавим, что месяц назад врачи жаловались на большое количество вызовов «скорой» больными ОРВИ. Тогда посоветовали при температуре ниже 38 обращаться в поликлинику.