Эпидемия гриппа в Омской области еще не началась — показатели по заболеваемости ниже на 33.6% эпидемического порога. При этом с 3 по 9 января в регионе зафиксировали 5 399 случаев заражения гриппом. У одного из заболевших за этот период выявился гонконгский грипп (A/H3N2).