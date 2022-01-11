С омских больниц взыскивают долг в 54 млн с «ковидных» выплат

Все иски арбитражный суд принял в декабре 2021 года. С «Москаленской ЦРБ» федеральная налоговая служба хочет взыскать за задолженность 6.8 млн рублей, со «Знаменской ЦРБ» — 5.5 млн за задолженность и пени по страховым взносам, с «Калачинской ЦРБ» — 24.8 млн за задолженность, с «Муромцевской ЦРБ» — 7.2 млн за пени и задолженность.