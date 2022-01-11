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С омских больниц взыскивают долг в 54 млн с «ковидных» выплат

11 января 06:11
Фото: Медиахолдинг 1MI
Федеральная налоговая служба хочет взыскать с пяти медицинских учреждений в общей сумме более 53 млн рублей.

Федеральная налоговая служба № 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд, чтобы взыскать с пяти бюджетных учреждений здравоохранения суммы от 5.5 млн до 24.3 млн рублей.

Все иски арбитражный суд принял в декабре 2021 года. С «Москаленской ЦРБ» федеральная налоговая служба хочет взыскать за задолженность 6.8 млн рублей, со «Знаменской ЦРБ» — 5.5 млн за задолженность и пени по страховым взносам, с «Калачинской ЦРБ» — 24.8 млн за задолженность, с «Муромцевской ЦРБ» — 7.2 млн за пени и задолженность.

Также в списке ответчиков числится «Городская поликлиника № 4». Она задолжала 9.5 млн рублей.

Предположительно, речь идет об отчислениях в бюджет с ковидных выплат медикам. При этом в омском минздраве не стали пояснять причины накопления задолженностей.

«Медицинские учреждения напрямую взаимодействуют надзорными органами, по каждому случаю проводятся разбирательства, все вопросы будут решены исключительно в правовом поле», — прокомментировали ситуацию Городу55 в пресс-службе регионального минздрава.

По четырем искам назначены заседания на конец января-начало февраля.

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