Почти миллиард подарков — как пользователи ОК отметили новогодние праздники

Подарок с изображением тигра стал самым популярным среди подарков — символ года по китайскому календарю дарили друзьям и близким более 18,5 млн раз. Кроме того, в новогоднюю ночь абсолютно каждый пользователь мог получить персональный подарок со своим именем. Перед Новым годом ОК пополнили базу именных подарков более чем на 300 тысяч позиций: теперь в соцсети можно найти подарки с 20 тысячами имен, в том числе с самыми редкими. В частности, среди наиболее редких имен для поздравлений в новогодние праздники оказались Люси, Эдина, Нима, Родригес, Вендетта и Милиана.