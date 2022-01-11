Омские альпинисты покорили вулкан в Северной Америке

В минувшее воскресенье, 9 января, омичи покорили самый высокий вулкан Северной Америки Орисаба, расположенный в Мексике. Его высота составляет 5 636 метров.
Восхождением на высоту занимался доцент кафедры теории и методики туризма и рекреации СибГУФКа Игорь Зданович и выпускник кафедры Илья Симонов. На вершине они установили флаг университета.
Альпинисты находились в экспедиции со 2 по 9 января. Сначала они взобрались на вулкан Попокатепетль, высота которого составляет 5 426 метров. Это вторая по высоте гора после пика Орисаба. Омичи покорили ее 6 января.
Напомним, что в сентябре 2021 года врач-офтальмолог из Омска покорила самую высокую гору Европы — Эльбрус. Екатерина Калижникова установила на вершине горы флаг «Клинической офтальмологической больнице имени Выходцева».