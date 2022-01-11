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Омские альпинисты покорили вулкан в Северной Америке

11 января 02:41
Фото: пресс-служба СибГУФК
Доцент СибГКФКа Игорь Зданович и выпускник вуза Илья Симонов забрались на один из семи самых высоких вулканов.

В минувшее воскресенье, 9 января, омичи покорили самый высокий вулкан Северной Америки Орисаба, расположенный в Мексике. Его высота составляет 5 636 метров.

Восхождением на высоту занимался доцент кафедры теории и методики туризма и рекреации СибГУФКа Игорь Зданович и выпускник кафедры Илья Симонов. На вершине они установили флаг университета.

Альпинисты находились в экспедиции со 2 по 9 января. Сначала они взобрались на вулкан Попокатепетль, высота которого составляет 5 426 метров. Это вторая по высоте гора после пика Орисаба. Омичи покорили ее 6 января.

Напомним, что в сентябре 2021 года врач-офтальмолог из Омска покорила самую высокую гору Европы — Эльбрус. Екатерина Калижникова установила на вершине горы флаг «Клинической офтальмологической больнице имени Выходцева».

#Новости#Вуз#Спорт#Общество#Омск сегодня
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