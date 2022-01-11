Названы даты, когда омичи обсудят благоустройство набережной

Всего ожидается три встречи, все они пройдут в онлайн-формате на платформе Zoom. Они состоятся 15, 18 и 20 января. В первый день на обсуждение приглашают жителей, представителей организаций и учреждений, а во второй — предпринимателей. На третьей встрече омичи будут обсуждать грядущие события, связанные с процессом благоустройства.