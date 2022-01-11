Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названы даты, когда омичи обсудят благоустройство набережной

11 января 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омичей пригласили принять участие в обсуждении, которое пойдет в онлайн-формате. Горожане выскажут свои мысли по поводу благоустройства набережной в Нефтяниках.

Вчера, 10 декабря, омский центр городской среды пригласил омичей поучаствовать в обсуждении, связанном с благоустройством территории на участке от академии «Авангард» до микрорайона на Пригородной. Также привести в порядок собираются набережную Нефтяников и Советский парк.

Всего ожидается три встречи, все они пройдут в онлайн-формате на платформе Zoom. Они состоятся 15, 18 и 20 января. В первый день на обсуждение приглашают жителей, представителей организаций и учреждений, а во второй — предпринимателей. На третьей встрече омичи будут обсуждать грядущие события, связанные с процессом благоустройства.

Фото: Омский Центр городской среды

#Новости#Набережная#Благоустройство#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10