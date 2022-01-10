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Жителям страны рассказали о правилах получения жилищной субсидии

10 января 11:56
Фото: pixabay.com
Обладателями жилищного сертификата могут стать те россияне, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также льготники.

По информации iz.ru, подобный документ позволяет получить субсидию на приобретение жилья. Отмечается, что гражданин получает право стать обладателям новой жилплощади на безвозмездной основе.

В первую категорию имеющих право на получение сертификата попадают нуждающиеся семьи при условии, что у получателя нет собственного жилья или его площадь заметно меньше установленной нормы. В частности, это 10 м2 на человека, однако показатели могут отличаться от региона к региону.

Также человек может переехать в новое жилье, если в его нынешней жилплощади жить нельзя. Субсидию можно получить лишь один раз.

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