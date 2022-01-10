Жителям страны рассказали о правилах получения жилищной субсидии

По информации iz.ru, подобный документ позволяет получить субсидию на приобретение жилья. Отмечается, что гражданин получает право стать обладателям новой жилплощади на безвозмездной основе.
В первую категорию имеющих право на получение сертификата попадают нуждающиеся семьи при условии, что у получателя нет собственного жилья или его площадь заметно меньше установленной нормы. В частности, это 10 м2 на человека, однако показатели могут отличаться от региона к региону.
Также человек может переехать в новое жилье, если в его нынешней жилплощади жить нельзя. Субсидию можно получить лишь один раз.