Участники форума «Здоровое общество» обсудят инновации в системе здравоохранения

По информации rg.ru, участники форума «Здоровое общество» будут говорить о том, как усовершенствовать систему медицинской помощи и развивать медицинскую науку. Отдельно на мероприятии обсудят вопросы, связанные с внедрением инноваций в систему здравоохранения.
На пленарной сессии «Драйверы развития здравоохранения: пандемия, технологии, национальные цели» обсудят достижение национальных целей и применение новых медицинских технологий в период пандемии коронавирусной инфекции.
Экспертные сессии предполагают обсуждение возможностей, которые открываются для дальнейшего развития системы здравоохранения благодаря современным цифровым технологиям, в том числе искусственному интеллекту.
Деловая повестка предстоящего мероприятия включает в себя такие темы, как борьба с неинфекционными и инфекционными заболеваниями, повышение степени доверия общества к отечественной системе здравоохранения в связи с различными глобальными вызовами, а также вакцинопрофилактика.
В тематическом блоке «Здравоохранение в пандемию и после» пройдут следующие сессии: «Пандемия 2.0: что дальше?», «Открытое здравоохранение: как выстроить коммуникацию государства и общества» и «„Долгий“ COVID: время быстрого реагирования».
Из заявления советника президента России Антона Кобякова следует, что здравоохранение в нашей стране стоит сейчас на пороге перехода на принципиально иной уровень. Определяют это во многом эффективное развитие медицинской науки, а также внедрение инновационных разработок, подчеркнул он.
«Перед нами стоят амбициозные задачи, от решения которых зависит благополучие наших граждан, качество и продолжительность жизни россиян, — отметил Антон Кобяков. — Уверен, что работа экспертного сообщества в рамках форума „Здоровое общество“ будет иметь большое практическое значение и станет весомым вкладом в развитие отрасли здравоохранения».
В рамках тематического блока «Инвестиции и инновации для качества жизни» будут рассматривать вопросы, касающиеся внедрения в медицину передовых технологий, а также возможностей цифровой медицины и ее потенциальных рисков. Отдельно участники мероприятия поговорят об инвестициях в здоровье как фактор развития экономики.
Блок «На пути к целевым показателям национального развития» предусматривает обсуждение хода реализации важнейших национальных проектов.
Представители массмедиа, желающие принять участие в Российском инвестиционном форуме, могут получить аккредитацию до 17 января: rusinvestforum.org.