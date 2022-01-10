Участники форума «Здоровое общество» обсудят инновации в системе здравоохранения

В рамках тематического блока «Инвестиции и инновации для качества жизни» будут рассматривать вопросы, касающиеся внедрения в медицину передовых технологий, а также возможностей цифровой медицины и ее потенциальных рисков. Отдельно участники мероприятия поговорят об инвестициях в здоровье как фактор развития экономики.