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Три новости рабочего понедельника о взятках Быкова, «законных» вырубках и метро

10 января 16:00
Фото: Медиахолдинг 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Как стало известно Городу55, экс-глава омского УМВД Быков все же признал взятку. Но есть два момента — сам он считает полученную сумму в 100 тыс рублей вовсе не взяткой, а об остальных 7 млн рублей он ничего не знает.

Экс-начальник омского УМВД Быков: «Взял 100 тысяч на помощь для полиции»
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Новость № 2. В прошлом году жители Красноярки заметили, как срубают лес. Вопросом занялись в горсовете, Россельхознадзоре, дело дошло и до прокуратуры. Факт того, что деревья не подлежали восстановлению подтвердился. Но в вырубке нашли другое нарушение — деревья сносил местный предприниматель, которого привлекли к работам без конкурса.

Лес под Омском вырубили без торгов и продали лесорубам, но все законно — прокуратура
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Новость № 3. Сегодня Бурков заявил, что омское метро могут модернизировать под метротрам — пустить по нему трамваи. Несмотря на это, и. о. директора департамента транспорта Омска Вадим Кормилец идею без финансирования не поддержал. Он придерживается мнения, что идеи осуществляются уже после подготовки проектной документации.

Будут деньги, будем обсуждать. Кормилец — об идее использовать тоннели омского метро
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