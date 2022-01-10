Три новости рабочего понедельника о взятках Быкова, «законных» вырубках и метро

Новость № 3. Сегодня Бурков заявил, что омское метро могут модернизировать под метротрам — пустить по нему трамваи. Несмотря на это, и. о. директора департамента транспорта Омска Вадим Кормилец идею без финансирования не поддержал. Он придерживается мнения, что идеи осуществляются уже после подготовки проектной документации.