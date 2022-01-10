Онколог рассказал о видах рака у молодых пациентов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на медика, у молодых людей злокачественные опухоли фиксируются все чаще. Так, рак груди и шейки матки стал чаще выявляться у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.
Что касается рака молочной железы, здесь основным фактором риска является генетика. Если в родне у женщин уже были случаи рака груди, то нужно очень внимательно относиться к своему здоровью, проходя скрининги еще даже до 40 лет. Необходимо знать, что от данного заболевания есть и противоядие. Это вакцина, защищающая от вируса папилломы человека.
Также часто выявляются случаи рака легкого, желудка, кишечника. В первом случае его провоцирует употребление табака. В двух других основные факторы риска - неправильное питание и алкоголь. Уже существуют доказательства, что любители острой, излишне горячей и жирной пищи рискуют заработать рак желудка и кишечника. У них данное заболевание выявляется чаще, чем у выбирающих более нейтральный рацион.