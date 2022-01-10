Онколог рассказал о видах рака у молодых пациентов

Что касается рака молочной железы, здесь основным фактором риска является генетика. Если в родне у женщин уже были случаи рака груди, то нужно очень внимательно относиться к своему здоровью, проходя скрининги еще даже до 40 лет. Необходимо знать, что от данного заболевания есть и противоядие. Это вакцина, защищающая от вируса папилломы человека.