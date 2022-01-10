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Онколог рассказал о видах рака у молодых пациентов

10 января 07:11
Фото: pixabay.com
По словам онколога, главного врача онкоцентра «Лапино-2» Михаила Давыдов, раком чаще всего болеют люди в возрасте около 60 лет. Но сегодня онкологические заболевания выявляются и у молодых людей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на медика, у молодых людей злокачественные опухоли фиксируются все чаще. Так, рак груди и шейки матки стал чаще выявляться у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

Что касается рака молочной железы, здесь основным фактором риска является генетика. Если в родне у женщин уже были случаи рака груди, то нужно очень внимательно относиться к своему здоровью, проходя скрининги еще даже до 40 лет. Необходимо знать, что от данного заболевания есть и противоядие. Это вакцина, защищающая от вируса папилломы человека.

Также часто выявляются случаи рака легкого, желудка, кишечника. В первом случае его провоцирует употребление табака. В двух других основные факторы риска - неправильное питание и алкоголь. Уже существуют доказательства, что любители острой, излишне горячей и жирной пищи рискуют заработать рак желудка и кишечника. У них данное заболевание выявляется чаще, чем у выбирающих более нейтральный рацион.

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