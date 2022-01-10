Онищенко поддержал инициативу о введении обязательной проверки на наркотики в школах

Онищенко также напомнил, что ранее этот вопрос уже поднимался. Перед реализацией идеи требуется выстроить максимально продуманный механизм тестирования школьников на наркотики. Для этого необходимо внедрить неинвазивный способ диагностики. Также потребуется согласие родителей, так как предстоит работа с несовершеннолетними. Помимо этого, немаловажным нюансом станет соблюдение медицинской тайны вне зависимости от исхода обследования.