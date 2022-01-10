Онищенко поддержал инициативу о введении обязательной проверки на наркотики в школах

Как пишет NEWS.ru, Онищенко рассказал о необходимости тщательной разработке механизма тестирования. Вопрос обязательного прохождения таких тестов в школах будет обсуждаться в начале весенней сессии в Государственной думе.
Онищенко также напомнил, что ранее этот вопрос уже поднимался. Перед реализацией идеи требуется выстроить максимально продуманный механизм тестирования школьников на наркотики. Для этого необходимо внедрить неинвазивный способ диагностики. Также потребуется согласие родителей, так как предстоит работа с несовершеннолетними. Помимо этого, немаловажным нюансом станет соблюдение медицинской тайны вне зависимости от исхода обследования.
По мнению Онищенко, важно определить группы риска и понять, потребуется ли проверка всех школьников или достаточно будет организовать выборочную диагностику.
Ранее замглавы комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением организовать обязательное тестирование на наркотики в российских школах. Данное предложение будет прорабатываться в начале весенней сессии в думе.
Осенью прошлого года Милонов составил обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко о введении психологических тестов для учащихся школ. Парламентарий уверен, что тестирование на наркотики и психологическая диагностика помогут бороться с проявлением насилия в образовательных учреждениях.