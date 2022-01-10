Чуть не остались без глаз. В Омске три человека неудачно взорвали петарды

Первый омич пострадал незначительно, его уже выписали из-под наблюдения врачей. Мужчина приехал в Омск из Новосибирской области и почти все праздники провел в больнице. Второй омич до сих пор в больнице, у него термический ожог глаза и рана на лице, однако, по прогнозам медиков, вскоре он сможет попасть домой.