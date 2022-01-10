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Чуть не остались без глаз. В Омске три человека неудачно взорвали петарды

10 января 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В первый рабочий день 2022 года омская офтальмологическая больница подвела не слишком веселые итоги каникул: три человека едва не остались без глаз, взрывая петарды. Подробности в больнице рассказали порталу NGS55.RU.

Заведующий кабинетом неотложной помощи, врач-офтальмолог Олег Шемчук рассказал изданию, что травмированные пациенты обращались за помощью три дня подряд — 1, 2 и 3 января. Все трое пострадавших — мужчины, и каждый из них пострадал от петард при запуске салюта.

Первый омич пострадал незначительно, его уже выписали из-под наблюдения врачей. Мужчина приехал в Омск из Новосибирской области и почти все праздники провел в больнице. Второй омич до сих пор в больнице, у него термический ожог глаза и рана на лице, однако, по прогнозам медиков, вскоре он сможет попасть домой.

Третий пациент пострадал сильнее всего, и прогнозов по его лечению специалисты пока не дают. Мужчина получил контузию глаза средней степени тяжести, а также повреждение кисти, на «скорой» его увезли в многопрофильную больницу.

Олег Шемчук добавил, что омичи стали реже обращаться за помощью во время новогодних каникул. Врач считает, что это лишь стечение обстоятельств, а не более аккуратный и осознанный подход в запуску фейерверков.

#Новости#Фейерверк#Происшествия#Омск сегодня
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