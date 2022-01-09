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Первые заявления. Анонсирован ремонт объекта в центре Омска

9 января 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
В омской мэрии анонсировали ремонтные работы на муниципальных рынках. Без конкретики, но с итогами модернизации 2021 года.

В 2022 году на муниципальных рынках появится навигация, обещают чиновники. Внутренний вид помещений изменится. На Центральном рынке заменят водопровод, отремонтируют крыльцо и фасад здания. На всех объектах продолжат обновлять систему пожарной защиты.

Наряду с информацией об обновлениях пресс-служба подвела итоги прошлого года. На всех пяти городских рынках обновили торговые площади, сделали точечный ремонт, соблюдали санитарные и противопожарные нормы.

Левобережный, Советский и Центральный рынки обзавелись новой кровлей. Больше всего внимания в 2021 году уделяли рынку на Левом берегу. Там и окна отремонтировали, и систему орошения воздуха установили, а еще обновили тамбур, двери, прилегающую территорию, теплотрассу, ограждения.

#Новости#Рынок#Мэрия#Ремонт#Омск#Город
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