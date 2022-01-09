Первые заявления. Анонсирован ремонт объекта в центре Омска

В 2022 году на муниципальных рынках появится навигация, обещают чиновники. Внутренний вид помещений изменится. На Центральном рынке заменят водопровод, отремонтируют крыльцо и фасад здания. На всех объектах продолжат обновлять систему пожарной защиты.
Наряду с информацией об обновлениях пресс-служба подвела итоги прошлого года. На всех пяти городских рынках обновили торговые площади, сделали точечный ремонт, соблюдали санитарные и противопожарные нормы.
Левобережный, Советский и Центральный рынки обзавелись новой кровлей. Больше всего внимания в 2021 году уделяли рынку на Левом берегу. Там и окна отремонтировали, и систему орошения воздуха установили, а еще обновили тамбур, двери, прилегающую территорию, теплотрассу, ограждения.