Омский астролог рассказала о судьбе Казахстана в 2022 году

«Казахстан. Время сложных транзитов для Страны», — начала свой прогноз астролог. Сейчас она находится на Мальдивах, и по соседству с ней живет семья из Казахстана. Именно это соседство подтолкнуло ее создать «Карту Казахстана» буквально за день до того, как в стране начались волнения.