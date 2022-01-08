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Омский астролог рассказала о судьбе Казахстана в 2022 году

8 января 08:24
Фото: https://www.instagram.com/astroclub_pro/
Омский астролог Людмила Буторина на своей странице в «Инстаграм» дала прогноз Республике Казахстан на ближайшие месяцы и на 2022 год в целом.

«Казахстан. Время сложных транзитов для Страны», — начала свой прогноз астролог. Сейчас она находится на Мальдивах, и по соседству с ней живет семья из Казахстана. Именно это соседство подтолкнуло ее создать «Карту Казахстана» буквально за день до того, как в стране начались волнения.

«Самая опасная ситуация случилась в момент прохождения Марса по своему натальному положению положению.⠀Кроме того, в Знаке Скорпиона до середины апреля находится теневая и опасная планета Кету, что добавляет дегтя и без того сложную ситуацию, показывая, что ситуации развивалась скрыто.⠀Знак Козерога в ближайшее усилится Солнцем.⠀С мая 2022 года для страны начнется Саде Сате, когда Сатурн перейдет в знак Водолея.⠀Ось Раху Кету в апреле поменяет положение, усиливая сложность ситуации у народа», — поделилась деталями из Карты астролог.

Апрель, по ее словам, не облегчит ситуацию. В стране сохранится финансовая нестабильность, которая создается Луной. Поэтому в ближайшие месяцы жителям страны не стоит складываться в развитие бизнеса. В целом же непростой период в Казахстане продлится 3-4 года.

«Рекомендуется контролировать финансы и сохранять отношения внутри семьи, чтобы была внутренняя опора. Ведь страна всегда гордилась уважением к старшим, природными богатствами дружбой между родственниками. Сохранять это и воспитывать в этом своих детей. Время и транзиты планет — это временные ситуации, которые проверяют нас на прочность», — рассказала Людмила Буторина на своей странице.

Напомним, в Республика Казахстан со 2 января идут беспорядки. Волнения начались из-за повышения цен на газ ровно в два раза. После того, как правительство отменило топливную реформу, беспорядки не прекратились и идут до сих пор.

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