Омский астролог рассказала о судьбе Казахстана в 2022 году

«Казахстан. Время сложных транзитов для Страны», — начала свой прогноз астролог. Сейчас она находится на Мальдивах, и по соседству с ней живет семья из Казахстана. Именно это соседство подтолкнуло ее создать «Карту Казахстана» буквально за день до того, как в стране начались волнения.
«Самая опасная ситуация случилась в момент прохождения Марса по своему натальному положению положению.⠀Кроме того, в Знаке Скорпиона до середины апреля находится теневая и опасная планета Кету, что добавляет дегтя и без того сложную ситуацию, показывая, что ситуации развивалась скрыто.⠀Знак Козерога в ближайшее усилится Солнцем.⠀С мая 2022 года для страны начнется Саде Сате, когда Сатурн перейдет в знак Водолея.⠀Ось Раху Кету в апреле поменяет положение, усиливая сложность ситуации у народа», — поделилась деталями из Карты астролог.
Апрель, по ее словам, не облегчит ситуацию. В стране сохранится финансовая нестабильность, которая создается Луной. Поэтому в ближайшие месяцы жителям страны не стоит складываться в развитие бизнеса. В целом же непростой период в Казахстане продлится 3-4 года.
«Рекомендуется контролировать финансы и сохранять отношения внутри семьи, чтобы была внутренняя опора. Ведь страна всегда гордилась уважением к старшим, природными богатствами дружбой между родственниками. Сохранять это и воспитывать в этом своих детей. Время и транзиты планет — это временные ситуации, которые проверяют нас на прочность», — рассказала Людмила Буторина на своей странице.
Напомним, в Республика Казахстан со 2 января идут беспорядки. Волнения начались из-за повышения цен на газ ровно в два раза. После того, как правительство отменило топливную реформу, беспорядки не прекратились и идут до сих пор.