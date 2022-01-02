Омичам напомнили, как будет ходить общественный транспорт на новогодних каникулах

Кстати, во время долгих новогодних каникул ездить можно не только в гости к родственникам. Город55 собрал список мест, куда пустят без QR-кода. А для тех, у кого он есть, а денег уже не осталось, мы подготовили подборку мест, где можно отдохнуть почти бесплатно.