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Posted 2 января 2022,, 02:02

Published 2 января 2022,, 02:02

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичам напомнили, как будет ходить общественный транспорт на новогодних каникулах

2 января 2022, 02:02
Машин выпустят меньше и они станут раньше уходить в депо.

В новогоднюю ночь жители Омска делились в соцсетях новостью о втрое подорожавших поездках на такси в новогоднюю ночь.

Впрочем, это вполне обычная практика — никому, в том числе и водителям, не хочется работать в праздник за те же деньги, что и всегда. Многие отказались выходить на работу даже за доплату и решили провести время с семьей.

Однако уже на следующий день, 1 января, цены на услуги перевозчиков значительно снизились.

Кроме того, сейчас можно без особых проблем уехать и на общественном транспорте. Правда, количество автобусов, троллейбусов и трамваев, выходящих в рейсы, сократили.

Специалисты департамента транспорта проанализировали данные автоматизированной системы оплаты проезда и пришли к выводу, что 1 января пассажиров значительно меньше, чем в будни.

«С 2 по 9 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня», — уточнили в пресс-службе мэрии Омска.

Узнать подробнее о расписании общественного транспорта можно по телефону 78-79-66 или на сайте bus-55.ru.

Кстати, во время долгих новогодних каникул ездить можно не только в гости к родственникам. Город55 собрал список мест, куда пустят без QR-кода. А для тех, у кого он есть, а денег уже не осталось, мы подготовили подборку мест, где можно отдохнуть почти бесплатно.

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