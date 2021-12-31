Волгоградская область - регион открытий

Надо признаться, что многие факты стали открытием для наших корреспондентов, несмотря на то, что они родились и выросли в Волгограде и Волгоградской области. Сразу захотелось прыгнуть в автомобиль и умчаться в путешествие по описываемым местам: увидеть уникальные церкви Серафимовичского района, пройтись по старинным улочкам Дубовки, выпить стремянную с казаками в Кумылженском районе, прокатиться на лыжах в сосновом лесу под Фролово, прыгнуть из самолета с парашютом над Средней Ахтубой, принять грязевую ванну в Палласовском районе…