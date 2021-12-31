Волгоградская область - регион открытий

Posted 31 декабря 2021, 07:21
Published 31 декабря 2021, 07:21
Modified 23 февраля 2022, 16:51
Updated 23 февраля 2022, 16:51
Для туристов, посещающих Волгоградскую область, да и для самих волгоградцев наш регион может стать настоящим открытием. Волгоград всегда был примером и ориентиром для всей России по внедрению патриотической темы и истории Великой Отечественной войны для развития внутреннего туризма. Но в последние годы тренды меняются. Сейчас Волгоград предлагает своим гостям не только экскурсии на Мамаев курган, но познавательные туры по всему региону.
В Волгоградской области располагаются несколько природных парков, здесь проводятся познавательные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия регионального и федерального масштаба. Благодаря уникальным интервью с краеведами и местными жителями, исследованиям материалов, собранных администрациями муниципальных районов, нам удалось познакомить читателей с 10 заповедными местами Волгоградской области.
Надо признаться, что многие факты стали открытием для наших корреспондентов, несмотря на то, что они родились и выросли в Волгограде и Волгоградской области. Сразу захотелось прыгнуть в автомобиль и умчаться в путешествие по описываемым местам: увидеть уникальные церкви Серафимовичского района, пройтись по старинным улочкам Дубовки, выпить стремянную с казаками в Кумылженском районе, прокатиться на лыжах в сосновом лесу под Фролово, прыгнуть из самолета с парашютом над Средней Ахтубой, принять грязевую ванну в Палласовском районе…
Мы надеемся, что наши публикации заинтересуют не только жителей Волгоградской области, но и туристов из других регионов России. Именно такую цель мы ставили перед собой, когда начали реализовывать проект «Регион открытий», основная тема которого «Изучение истории родного края и развитие внутреннего туризма в Волгоградской области». Надеемся, наш проект поможет вам определиться с планами на отпуск.
Итак, рассказываем - что и где посмотреть в проекте «Волгоградская область – регион открытий». Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий».
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