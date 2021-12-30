Выбор большинства: как россияне собираются праздновать Новый год

Почти три четверти жителей России считают, что Новый год — семейный праздник, а потому 78% россиян собираются встретить его в кругу семьи. Останутся дома или поедут к родственникам в гости около 69% жителей, а оставшийся 31% собирается поехать за город или в путешествие. При этом среди молодежи от 25 до 34 лет желающих остаться дома немного меньше — 63%.