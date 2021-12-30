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Posted 30 декабря 2021,, 13:22

Published 30 декабря 2021,, 13:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Выбор большинства: как россияне собираются праздновать Новый год

30 декабря 2021, 13:22
Большая часть населения России считают Новый год самым большим и значимым праздником, в том числе из-за длинных новогодних каникул. Исследовательская компания Vox populi поинтересовалась у россиян, как и с кем они собираются провести новогодние каникулы с 1 по 9 января 2022 года.

Почти три четверти жителей России считают, что Новый год — семейный праздник, а потому 78% россиян собираются встретить его в кругу семьи. Останутся дома или поедут к родственникам в гости около 69% жителей, а оставшийся 31% собирается поехать за город или в путешествие. При этом среди молодежи от 25 до 34 лет желающих остаться дома немного меньше — 63%.

Каждый второй житель признался, что собирается наведаться в гости к знакомым и друзьям во время праздников, при этом среди населения старше 55 лет почти нет людей, которые хотят куда-то пойти — они предпочитают ждать гостей у себя дома.

Съездить на природу, в лес или посетить природные достопримечательности в первые дни Нового года хотят 34% россиян, а 17% жителей готовятся пойти в музеи, на концерты или в театр. Интересно, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще своих старших товарищей планируют посетить культурные события.

Директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог, выпускник Йоркского университета в Великобритании Дмитрий Котов отмечает, что для людей празднование Нового года — шанс окружить себя близкими людьми и провести выходные в комфортной обстановке.

«Через праздники передаются традиции, культурные нормы и ценности народа, они позволяют удовлетворят потребность в общении, служат возможностью для социализации молодого поколения, а также позволяют укреплять социальные связи между людьми, делая их более крепкими. Празднование Нового года является ярким примером праздника, выполняющего важную функцию объединения людей из близкого круга», — объяснил Дмитрий Котов.

Поездки за границу на новогодние праздники стали не так популярны: из-за пандемии набирает обороты внутренний туризм, и вместо Турции россияне часто едут в Сочи или на Шерегеш. Также россияне активно приезжают в Москву, где предпочитают ходить на выставки, в музеи, на катки. По словам эксперта в сфере гостеприимства, руководителя компании HotConsulting Романа Сабиржанова, в первую неделю 2022 года столичные гостиницы должны принять 100% от наполняемости.

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