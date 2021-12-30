ВКонтакте назвала главные мемы 2021 года

На восьмой позиции — Евгений Понасенков, который умиротворённо гуляет по парку под песню Ride It. Мем отражает многие жизненные ситуации: с таким же спокойствием можно не спешить на срочную встречу, избегать повседневных дел или рабочих обязанностей. Следом идёт мем со стримером Алексеем Шевцовым, который наткнулся на неожиданный контент во время своей трансляции. Это мем-реакция: так пользователи выражают крайнюю степень удивления. Закрывает топ-10 рэпер Джиган с фразой «На чиле, на расслабоне». Она описывает отдых, отпуск или чувство, когда не хочется делать то, что нужно.