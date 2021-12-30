Руки дошли. В Омске взялись за реконструкцию здания бывшего пивзавода на Волочаевской

Posted 30 декабря 2021,, 06:40
Published 30 декабря 2021,, 06:40
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В документах указано, что «Здание цистерн со складом» по адресу Волочаевская, 9 было простроено в 1898–1902 годах. Оно считается объектом культурного наследия местного значения, но с момента постройки почти не реставрировалось. Во время строительства метромоста часть построек пришлось снести, и теперь здание состоит из производственного корпуса пивзавода, флигеля и дымовой трубы. Общее состояние памятника оценивается как «ограниченно-работоспособное».
В ближайшие годы в здании планируют восстановить его архитектурный облик, вмешательство в исторический материал хотят свести к минимуму. При этом в здании обновят кирпичную кладку, заменят окна на ПВХ и нанесут на них декоративное покрытие. Деревянные фермы и отделку в стиле лофт сохранят. Также во время реконструкции должны укрепить стены и пол на участках, где началось разрушение. Крышу обновят, а территорию вокруг завода благоустроят.
Предполагается, что после окончания работ здание пивзавода будет использоваться как «административное здание с размещением выставочного зала для организации экспозиций художественных произведений искусства».
Заказчиком экспертизы выступил собственник здания и предприниматель Владимир Гаврилов. Документацию для реконструкции изучали специалисты из Омска, Казани и Костромы. Проект получил положительное заключение, а омский минкульт подтвердил заключение экспертов.
Сроки реконструкции пока не обозначены.
Ранее арендаторы помещений завода — студия «1901» — заподозрили собственников пивзавода в майнинге криптовалюты и нечестности при оплате аренды помещений.