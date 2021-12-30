Руки дошли. В Омске взялись за реконструкцию здания бывшего пивзавода на Волочаевской

В ближайшие годы в здании планируют восстановить его архитектурный облик, вмешательство в исторический материал хотят свести к минимуму. При этом в здании обновят кирпичную кладку, заменят окна на ПВХ и нанесут на них декоративное покрытие. Деревянные фермы и отделку в стиле лофт сохранят. Также во время реконструкции должны укрепить стены и пол на участках, где началось разрушение. Крышу обновят, а территорию вокруг завода благоустроят.