Бизнес выступил против законопроекта о внесудебном закрытии сайтов с БАДами

Posted 29 декабря 2021, 09:39
Published 29 декабря 2021, 09:39
Modified 23 февраля 2022, 16:37
Updated 23 февраля 2022, 16:37
По информации iz.ru, ранее депутаты от ЕР внесли в Госдуму законопроект, который должен ограничивать продажи незарегистрированных в РФ БАДов в сети. Однако АКИТ и АКОРТ направили свои письма председателю Госдумы Вячеславу Володину, где раскритиковали данную инициативу.
В частности, представители бизнес-сообщества подчеркнули, что такое нововведение можно трактовать как запрет на продажу продуктов, не прошедших оценку соответствия. Они напомнили, что на сегодняшний день часть товаров не надо сертифицировать, однако их все равно продают. К примеру, в сети можно выставить на продажу мясо, птицу и рыбу, рассказали в АКИТ. Бизнесмены считают, что подобный законопроект позволит блокировать без суда весь ресурс.
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