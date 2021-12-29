Бизнес выступил против законопроекта о внесудебном закрытии сайтов с БАДами

В частности, представители бизнес-сообщества подчеркнули, что такое нововведение можно трактовать как запрет на продажу продуктов, не прошедших оценку соответствия. Они напомнили, что на сегодняшний день часть товаров не надо сертифицировать, однако их все равно продают. К примеру, в сети можно выставить на продажу мясо, птицу и рыбу, рассказали в АКИТ. Бизнесмены считают, что подобный законопроект позволит блокировать без суда весь ресурс.