Новогодние «Моменты» в ОК: получить подарок, загадать желание и поздравить близких

Кроме того, 30 декабря в ОК запустится уникальный для соцсетей сервис «телесуфлёра». С его помощью пользователи могут записать яркое и тёплое поздравление для своих друзей без лишних усилий: на экране в момент записи видео в «Моментах» появится готовый текст, который можно зачитать и добавить что-то от себя. После этого уже готовое видеопоздравление можно опубликовать для всех друзей и подписчиков или для избранных друзей.