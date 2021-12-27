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Posted 27 декабря 2021,, 13:41

Published 27 декабря 2021,, 13:41

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Названы наиболее продаваемые лекарства в России по итогам года

27 декабря 2021, 13:41
В 2021 году в России было продано больше всего сосудосуживающих капель, жаропонижающих и обезболивающих средств. Такие данные приводит Центр развития перспективных технологий, опираясь на информацию из системы маркировки «Честный ЗНАК».

Как сообщает NEWS.RU, по данным рейтинга, на первом месте в России по продажам лекарств стоят сосудосуживающие капли в нос «Ксилометозолин». В этом году их купили 127 миллионов упаковок на 10,4 миллиарда рублей. Затем идет жаропонижающее лекарство «Цитрамон», который приобрели 58,4 миллиона упаковок на 2,1 миллиарда рублей и обезболивающий препарат «Ибупрофен», которого было продано 54,6 миллиона упаковок на сумму 7,2 миллиарда рублей.

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