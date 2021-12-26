В шапке-ушанке и резиновых сапогах. Омичей ждут сильные морозы и резкое потепление

Posted 26 декабря 2021,, 06:49
Published 26 декабря 2021,, 06:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Предновогодний понедельник будет суров. Сегодня ночью температура опустится до -31 градуса, обещают туман, изморозь и небольшой снег. Однако уже к утру столбик термометра покажет -9…-14, местами -19. Осадки сохранятся, порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду.
28 декабря омичей ждет резкое потепление до -5. Однако не стоит снимать теплый шарф — синоптики прогнозируют метель.
В ночь со вторника на среду температура воздуха будет сильно разниться в районах Омской области. От -10 градусов по юго-востоку, до -27 в других частях. Небольшой снег все еще будет идти, а вот ветер ослабнет 4-9 метров в секунду.
Напомним, сегодня синоптики сообщили о режиме НМУ — это период, когда вредные примеси в воздухе рассеиваются хуже, а омичи часто жалуются на неприятный запах.