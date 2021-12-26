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Posted 26 декабря 2021,, 06:49

Published 26 декабря 2021,, 06:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В шапке-ушанке и резиновых сапогах. Омичей ждут сильные морозы и резкое потепление

26 декабря 2021, 06:49
Последнюю неделю 2021 года омичи точно запомнят. Их ждет настоящая погодная карусель — сильные морозы, обильные осадки, резкое потепление. Актуальный прогноз от Обь-Иртышского УГМС.

Предновогодний понедельник будет суров. Сегодня ночью температура опустится до -31 градуса, обещают туман, изморозь и небольшой снег. Однако уже к утру столбик термометра покажет -9…-14, местами -19. Осадки сохранятся, порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду.

28 декабря омичей ждет резкое потепление до -5. Однако не стоит снимать теплый шарф — синоптики прогнозируют метель.

В ночь со вторника на среду температура воздуха будет сильно разниться в районах Омской области. От -10 градусов по юго-востоку, до -27 в других частях. Небольшой снег все еще будет идти, а вот ветер ослабнет 4-9 метров в секунду.

29 декабря днем температурная нестабильность продолжится. Осадков не ожидается.

Напомним, сегодня синоптики сообщили о режиме НМУ — это период, когда вредные примеси в воздухе рассеиваются хуже, а омичи часто жалуются на неприятный запах.

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