Особо опасен. В омском воздухе снова нашли вредные вещества

Незначительное превышение ПДК оксида углерода зафиксировано в Кировском округе, по другим показателем достигнута норма. В Октябрьском округе наблюдали избыток формальдегида. А самой опасной стала центральная часть города. Там была сильно превышена концентрация аммиака, а также чуть меньше, но отошло от нормы содержание хлорида водорода.