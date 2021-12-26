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Posted 26 декабря 2021,, 04:52

Published 26 декабря 2021,, 04:52

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Особо опасен. В омском воздухе снова нашли вредные вещества

26 декабря 2021, 04:52
Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные по мониторингу выбросов за 23 декабря, минувший четверг. Омичи дышали вредными веществами сразу в трех округах города. А уже сегодня, 26 декабря, новая опасность — объявлен режим НМУ.

За качеством атмосферного воздуха наблюдают восемь стационарных постов по всему городу. Анализируя результаты за 23 декабря, видим, что выбросы обнаружили в трех округах Омска.

Незначительное превышение ПДК оксида углерода зафиксировано в Кировском округе, по другим показателем достигнута норма. В Октябрьском округе наблюдали избыток формальдегида. А самой опасной стала центральная часть города. Там была сильно превышена концентрация аммиака, а также чуть меньше, но отошло от нормы содержание хлорида водорода.

Сегодня синоптики объявили режим НМУ, это погодные условия, при которых вредные примеси в воздухе хуже рассеиваются. Обычно в такие периоды омичи часто обращают внимание на неприятный запах.

#Омск сегодня#Город#Омск#Выбросы#Новости
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