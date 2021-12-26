Особо опасен. В омском воздухе снова нашли вредные вещества

Posted 26 декабря 2021,, 04:52
Published 26 декабря 2021,, 04:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За качеством атмосферного воздуха наблюдают восемь стационарных постов по всему городу. Анализируя результаты за 23 декабря, видим, что выбросы обнаружили в трех округах Омска.
Незначительное превышение ПДК оксида углерода зафиксировано в Кировском округе, по другим показателем достигнута норма. В Октябрьском округе наблюдали избыток формальдегида. А самой опасной стала центральная часть города. Там была сильно превышена концентрация аммиака, а также чуть меньше, но отошло от нормы содержание хлорида водорода.
Сегодня синоптики объявили режим НМУ, это погодные условия, при которых вредные примеси в воздухе хуже рассеиваются. Обычно в такие периоды омичи часто обращают внимание на неприятный запах.