Воспитанников дошкольных учреждений знакомят с произведениями омских писателей

В омских дошкольных учреждениях обращение к художественной литературе проходит на многих этапах образовательной деятельности. В течение дня воспитатели не раз берут в руки книгу, чтобы почитать малышам вслух или даже по ролям. Как рассказали «Городу55» в детсаду № 157, в помещениях групп оборудованы свои книжные уголки в свободном доступе.