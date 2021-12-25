Воспитанников дошкольных учреждений знакомят с произведениями омских писателей

Posted 25 декабря 2021, 15:00
Published 25 декабря 2021, 15:00
Modified 23 февраля 2022, 16:33
Updated 23 февраля 2022, 16:33
В омских дошкольных учреждениях обращение к художественной литературе проходит на многих этапах образовательной деятельности. В течение дня воспитатели не раз берут в руки книгу, чтобы почитать малышам вслух или даже по ролям. Как рассказали «Городу55» в детсаду № 157, в помещениях групп оборудованы свои книжные уголки в свободном доступе.
«Любовь к книгам прививается у воспитанников сада с ранних лет. Это возможность не только развить речь ребенка, его логическое и образное мышление, но и расширить словарный запас, улучшить память, воображение и фантазию», — отметили в саду.
В ходе чтения той или книги с ребятами стараются обсуждать сюжет произведения. С более старшими детьми разговаривают про особенности характеров героев, их поступки. Кроме того, чтобы выразить свои эмоции и чувства воспитанникам предлагают сделать рисунки по прочитанной литературе.
Добавим, что особое место на книжных полках в саду № 157 занимают произведения омских писателей — Тимофея Белозерова, Марины Безденежных, Владимира Зензина и других.