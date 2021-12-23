Газпромбанк Автолизинг продолжил обновление парка ООО «Ювента»

«В 2020 году было закуплено 157 автомобилей ГАЗель Next. При проведении закупки на 2021 год мы проанализировали цены на рынке коммерческого автотранспорта с учетом предлагаемых к поставке комплектаций и пришли к выводу: разность цен ближайших конкурентов ГАЗель Next и Ford Transit существенно сократилась в пользу последнего. С учетом конфигураций автомобилей, предлагаемых опций, возможностей надстроек и учитывая более клиентоориентированный подход Соллерс Форд, выбор был сделан в пользу Ford Transit. В 2021 нами было закуплено 95 автомобилей, предназначенных для перевозки различных товаров, в том числе с соблюдением температурных режимов (промтоварные и изотермические кузова). Нам удалось значительно повысить уровень обслуживания клиентов, уменьшить затраты на ремонт и сократить простои автомобилей. Сделки были осуществлены через Газпромбанк Автолизинг», — говорит Сергей Романычев, генеральный директор ООО «Ювента».