Газпромбанк Автолизинг продолжил обновление парка ООО «Ювента»

Posted 23 декабря 2021,, 11:01
Published 23 декабря 2021,, 11:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В компании-лизингополучателе отмечают, что быстрый выход на сделку с Газпромбанк Автолизингом происходит уже не в первый раз, а выдача автомобилей была осуществлена в максимально короткие сроки.
Транспортно-экспедиционная компания Ювента оказывает услуги как городских, так и магистральных перевозок на протяжении 12 лет. В связи с увеличением объемов, необходимостью обеспечения бесперебойной работы и для обновления парка компания осуществляет ежегодные закупки автомобилей.
«В 2020 году было закуплено 157 автомобилей ГАЗель Next. При проведении закупки на 2021 год мы проанализировали цены на рынке коммерческого автотранспорта с учетом предлагаемых к поставке комплектаций и пришли к выводу: разность цен ближайших конкурентов ГАЗель Next и Ford Transit существенно сократилась в пользу последнего. С учетом конфигураций автомобилей, предлагаемых опций, возможностей надстроек и учитывая более клиентоориентированный подход Соллерс Форд, выбор был сделан в пользу Ford Transit. В 2021 нами было закуплено 95 автомобилей, предназначенных для перевозки различных товаров, в том числе с соблюдением температурных режимов (промтоварные и изотермические кузова). Нам удалось значительно повысить уровень обслуживания клиентов, уменьшить затраты на ремонт и сократить простои автомобилей. Сделки были осуществлены через Газпромбанк Автолизинг», — говорит Сергей Романычев, генеральный директор ООО «Ювента».
По словам Сергея Романычева, Газпромбанк Автолизинг помог ООО «Ювента» приобрести автомобили в необходимом количестве максимально оперативно, а условия лизинговой программы позволили начать эксплуатацию автопарка сразу же после подписания договора. «Это очень выгодно, так как при минимальном первом взносе и достаточно удобном графике платежей, мы имеем возможность вносить последующие платежи, уже зарабатывая на эксплуатации транспорта. Еще одним неоспоримым плюсом закупки транспорта в лизинг является возможность экономии на налоговых выплатах», — говорит генеральный директор ООО «Ювента».
Подать заявку на приобретение легкой коммерческой техники, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.