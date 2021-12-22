gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2021, 11:22

Published 22 декабря 2021, 11:22

Modified 23 февраля 2022, 16:28

Updated 23 февраля 2022, 16:28

В Петербурге подведомственное Смольному предприятие планирует закупить 3 тыс гробов

22 декабря 2021, 11:22
В Санкт-Петербурге предприятие “Ритуальные услуги”, подведомственное городской администрации, планирует закупить 3.2 тысячи бюджетных гробов.

По сообщению издания infox.ru, об этом стало известно по размещенному контракту общей стоимостью свыше девяти миллионов рублей. Согласно документу, предприятие планирует закупить гробы разного размера. Однако это не должно вызвать панику у населения, поскольку является стандартной процедурой. Закуп гробов происходит в соответствии с федеральным законом о погребении, где указан гарантированный перечень, в который входит гроб.

Подпишитесь
Популярное