В Петербурге подведомственное Смольному предприятие планирует закупить 3 тыс гробов

По сообщению издания infox.ru, об этом стало известно по размещенному контракту общей стоимостью свыше девяти миллионов рублей. Согласно документу, предприятие планирует закупить гробы разного размера. Однако это не должно вызвать панику у населения, поскольку является стандартной процедурой. Закуп гробов происходит в соответствии с федеральным законом о погребении, где указан гарантированный перечень, в который входит гроб.