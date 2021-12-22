Председатель Движения автомобилистов выступил против проведения техосмотра в РФ

Российское Движение автомобилистов уже давно настаивало на отмене техосмотра для частных автомобилистов, поскольку сегодняшняя система не может освободить их от полной ответственности за техническое состояние личного транспорта. А ТО тем временем превращался в выкачивание денег или напрямую или в виде взяток. Отметим, что оно не действует на машины, которые перевозят пассажиров, грузы и на те машины, которые участвуют в международных перевозках. По мнению Похмелкина, это тот редкий случай, когда можно поддержать мнение депутатов.