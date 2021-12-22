Председатель Движения автомобилистов выступил против проведения техосмотра в РФ

Posted 22 декабря 2021,, 18:04
Published 22 декабря 2021,, 18:04
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом он сказал после принятия Госдумой в третьем чтении закона об отмене обязательного техосмотра. От проведения ТО освободили легковой автотранспорт и мотоциклы, которые находятся у владельцев в личном пользовании. Они имеют возможность обращаться за ТО по желанию. Похмелкин добавил, что теперь полис ОСАГО не будет связан с техосмотром. Об этом пишет news.ru.
Российское Движение автомобилистов уже давно настаивало на отмене техосмотра для частных автомобилистов, поскольку сегодняшняя система не может освободить их от полной ответственности за техническое состояние личного транспорта. А ТО тем временем превращался в выкачивание денег или напрямую или в виде взяток. Отметим, что оно не действует на машины, которые перевозят пассажиров, грузы и на те машины, которые участвуют в международных перевозках. По мнению Похмелкина, это тот редкий случай, когда можно поддержать мнение депутатов.
Закон не действует также на такси и на другой транспорт для перевозки пассажиров и на транспорт, который используется в личных целях. Однако ТО нужно будет пройти тем, кто становит транспорт на учет, при смене владельца, при изменении конструкции либо замене основных агрегатов. Это решение облегчит жизнь более 50 миллионам автовладельцев, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Руководитель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил, что к депутатам уже не раз обращались с просьбой отменить ТО. А Игорь Моржаретто сказал, что не меньше 85% автолюбителей не проходят ТО, а просто его покупают. Водители хорошо следят за своим личным автомобилем, поэтому отмена техосмотра не повлияет на безопасность дорожного движения.