Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2021,, 18:04

Published 22 декабря 2021,, 18:04

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Председатель Движения автомобилистов выступил против проведения техосмотра в РФ

22 декабря 2021, 18:04
Председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин отметил, что в случае отмены обязательного проведения техосмотра, на безопасность дорожного движения это не повлияет. Но это поможет избавить владельцев автомобилей от затрат или напрямую или в виде взяток за уклонение от ТО.

Об этом он сказал после принятия Госдумой в третьем чтении закона об отмене обязательного техосмотра. От проведения ТО освободили легковой автотранспорт и мотоциклы, которые находятся у владельцев в личном пользовании. Они имеют возможность обращаться за ТО по желанию. Похмелкин добавил, что теперь полис ОСАГО не будет связан с техосмотром. Об этом пишет news.ru.

Российское Движение автомобилистов уже давно настаивало на отмене техосмотра для частных автомобилистов, поскольку сегодняшняя система не может освободить их от полной ответственности за техническое состояние личного транспорта. А ТО тем временем превращался в выкачивание денег или напрямую или в виде взяток. Отметим, что оно не действует на машины, которые перевозят пассажиров, грузы и на те машины, которые участвуют в международных перевозках. По мнению Похмелкина, это тот редкий случай, когда можно поддержать мнение депутатов.

Закон не действует также на такси и на другой транспорт для перевозки пассажиров и на транспорт, который используется в личных целях. Однако ТО нужно будет пройти тем, кто становит транспорт на учет, при смене владельца, при изменении конструкции либо замене основных агрегатов. Это решение облегчит жизнь более 50 миллионам автовладельцев, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Руководитель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил, что к депутатам уже не раз обращались с просьбой отменить ТО. А Игорь Моржаретто сказал, что не меньше 85% автолюбителей не проходят ТО, а просто его покупают. Водители хорошо следят за своим личным автомобилем, поэтому отмена техосмотра не повлияет на безопасность дорожного движения.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03