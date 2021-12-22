Особенности и актуальность проведения геологии участка

Поскольку оцениваются не только нынешние показатели, но также и вероятные изменения, возникающие под воздействием техногенных процессов, отчет по геологии участка позволяет разработать достоверную модель поведения здания на территории. Благодаря ей можно будет еще на подготовительной стадии принять меры, увеличивающие ресурс строения, а также предотвращающие затопление котлована, деформацию стен и другие аварийные ситуации.