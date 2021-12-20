В Омской области столкнулись три грузовика

Posted 20 декабря 2021,, 10:10
Published 20 декабря 2021,, 10:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Водитель «ДАФ» следовал в сторону Тюмени. В районе 10-го километра он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с автомобилем «Фредлайнер». Врезался и следовавший за «ДАФ» «МАЗ». Последний отбросило в кювет.
Шофера «ДАФ» госпитализировали. Другие водители в аварии не пострадали.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.