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Posted 20 декабря 2021,, 10:10

Published 20 декабря 2021,, 10:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Омской области столкнулись три грузовика

20 декабря 2021, 10:10
Под Омском на трассе Федоровка-Александровка произошла серьезная автокатастрофа.

Дорогу не поделили три фуры. Об этом информирует «КП-Омск».

Водитель «ДАФ» следовал в сторону Тюмени. В районе 10-го километра он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с автомобилем «Фредлайнер». Врезался и следовавший за «ДАФ» «МАЗ». Последний отбросило в кювет.

Шофера «ДАФ» госпитализировали. Другие водители в аварии не пострадали.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

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