Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского занял 7-ю позицию в рейтинге вузов СФО

Posted 20 декабря 2021,, 10:07
Published 20 декабря 2021,, 10:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского находится на седьмой позиции в рейтинге. Это лучший результат среди вузов Омской области, пишет «КП-Омск».
Поддержку RAEX оказывает Российский Союз ректоров, а информационное содействие Министерство образования и науки Российской Федерации.
Эксперты дали независимую оценку работе множества региональных и узкоспециализированных вузов. Они изучали реализацию их образовательного и научного потенциала, а также влияние на социальную среду. Для каждого федерального округа России авторы составили свой рейтинг.
По словам генерального директора Ассоциации составителей рейтингов Дмитрия Гришанкова, специалисты расставили региональные вузы по местам. Качество их работы во многом определяют тренды и темпы развития субъектов РФ. Локальные вузы это основные поставщики специалистов на местные рынки труда. Именно они формируют научный потенциал и социальную среду на региональном уровне.
Так в рейтинге Сибирского федерального округа 38 вузов. Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского оказался там на седьмой строчке, что стало лучшим результатом среди вузов Омской области.