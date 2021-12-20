Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского занял 7-ю позицию в рейтинге вузов СФО

По словам генерального директора Ассоциации составителей рейтингов Дмитрия Гришанкова, специалисты расставили региональные вузы по местам. Качество их работы во многом определяют тренды и темпы развития субъектов РФ. Локальные вузы это основные поставщики специалистов на местные рынки труда. Именно они формируют научный потенциал и социальную среду на региональном уровне.