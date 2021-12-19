Четыре из пяти округов Омска поразили опасные вещества

Posted 19 декабря 2021,, 07:03
Published 19 декабря 2021,, 07:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Качество атмосферного воздуха в Омске измеряют восемь стационарных постов во всех округах города. В четырех из них 16 декабря фиксировали превышения опасных веществ.
В Кировском округе отмечается избыток аммиака и фенола. Последним дышали также жители Октябрьского и Советского округов города. Больше всего превышений обнаружено в центре: аммиак, фенол, формальдегид. Безопасная концентрация веществ была только в Ленинском округе.
В этот же день, 16 декабря, стало известно, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова об ускоренной установке датчиков выбросов на промышленных предприятиях. Ранее это планировалось сделать до 1 января 2029 года, теперь — до 1 января 2023 года.
Напомним, вопрос превышения ПДК вредных веществ остро встал в ночь с 18 на 19 декабря. Весь город накрыло густым едким туманом, горожане жаловались на стойкий запах гари. Официальной причиной дымки назвали безветрие и работу котельных, а также печей частного сектора.