Четыре из пяти округов Омска поразили опасные вещества

В этот же день, 16 декабря, стало известно, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Омской области Александра Буркова об ускоренной установке датчиков выбросов на промышленных предприятиях. Ранее это планировалось сделать до 1 января 2029 года, теперь — до 1 января 2023 года.