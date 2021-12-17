Как не попасться на уловки «рассрочки» по кредиту

Posted 17 декабря 2021,, 13:21
Published 17 декабря 2021,, 13:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Баннеры гипермаркетов пестрят предложениями о беспроцентном кредите на покупку понравившихся вам вещей. На них просто нельзя не обратить внимание. Если у вас не хватает денег на покупку нового холодильника для кухни, кредитный специалист будет тут как тут, готовый рассказать вам о замечательной акции только сегодня и только сейчас. Будьте бдительны и не забывайте, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Не стоит забывать, что по определению беспроцентного кредита не бывает, так как это была бы уже рассрочка. А значит, как только вам обещают 0% по кредиту, где-то обязательно будет скрытая комиссия. Она может браться за открытие счета, перечисление денежных средств, принудительное страхование жизни заемщика. Необходимо помнить, что если вы берете быстрый кредит наличными по паспорту, договор обязателен к прочтению, не стоит верить на слово продавцу-консультанту, ведь вы не знаете, на что он замотивирован.
Рассрочка на кредит наличными действительно может существовать. Такую схему реализуют гипермаркеты при сотрудничестве с банками. Обычно на неликвидные товары устраивают маркетинговую акцию с целью продажи остатков или залежалого товара. Под такие продажи банки выдают рассрочку, в то время как сам магазин компенсирует банкам проценты по кредиту. В итоге кредитные обязательства по факту ложатся на гипермаркет, минуя конечного покупателя. Но обычно магазин компенсирует свои потери, немного накручивая цену на товар.
Беспроцентный кредит наличными может превратиться в очень даже дорогой на любой стадии. Сотрудник банка (кредитный специалист) может просто обмануть вас, понадеявшись на невнимательность клиента при подписании договора, уговорить вас на страхование жизни и здоровья или суммы кредита.
При погашении средств может оказаться, что сумма на наличный кредит, прописанная в графике платежей, на самом деле не соответствует сумме, насчитанной банком, так как вдруг стала включать какую-то комиссию.
Наконец, банк может вовремя не зачислить денежные средства на счет, и, как следствие, не списать сумму к оплате и еще и сверху начислить штраф за просрочку ежемесячного платежа. В конце срока договора на потребительский кредит наличными может оказаться, что помимо тела кредита вы еще и должны проценты по нему, которые копились отдельно.
Для заемщика будет удобно отслеживать график платежей в интернет-банкинге, скорее всего, вы увидите все комиссии возможные к списанию по вашему договору. Удобно будет воспользоваться уже имеющейся кредитной картой, по которой существует льготный период для погашения, именно таким образом вы сможете получить беспроцентный кредит, при условии своевременного погашения.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 267323060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.