Как не попасться на уловки «рассрочки» по кредиту

Не стоит забывать, что по определению беспроцентного кредита не бывает, так как это была бы уже рассрочка. А значит, как только вам обещают 0% по кредиту, где-то обязательно будет скрытая комиссия. Она может браться за открытие счета, перечисление денежных средств, принудительное страхование жизни заемщика. Необходимо помнить, что если вы берете быстрый кредит наличными по паспорту, договор обязателен к прочтению, не стоит верить на слово продавцу-консультанту, ведь вы не знаете, на что он замотивирован.