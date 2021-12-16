Омичам не понравилось поведение матери двоих детей после инцидента с пивом

Вчера, 15 декабря, в паблике «ЧП Омск» появилась информация от неравнодушных омичей, продолжающих следить за женщиной, в гостях у которой напоили пивом 8-месячного ребенка. Женщина является матерью несовершеннолетних детей.
Горожане рассказали, что видели новые трансляции омички в TikTok, на которых она появляется в неадекватном состоянии. Подписчики предполагают, что женщина пьяна. Омичам не понравилось невмешательство органов опеки.
«Она ведет в своих видеообращениях денежные сборы то на платье своей дочке, то на выкуп из ломбарда обручального кольца и сережек, — рассказали горожане. — Она полагает, что органы опеки ничего ей не сделают, что дети должны быть избиты, только это является основанием для их изъятия».
Напомним, что ранее полиция провела проверку и разобралась в инциденте. Тогда женщину оштрафовали за невыполнение родительских обязанностей.