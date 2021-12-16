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Омичам не понравилось поведение матери двоих детей после инцидента с пивом

16 декабря 2021, 02:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «ЧП Омск» горожане рассказали, что их беспокоит невмешательство органов опеки, когда омичка продолжает появляться на видео в нетрезвом состоянии.

Вчера, 15 декабря, в паблике «ЧП Омск» появилась информация от неравнодушных омичей, продолжающих следить за женщиной, в гостях у которой напоили пивом 8-месячного ребенка. Женщина является матерью несовершеннолетних детей.

Горожане рассказали, что видели новые трансляции омички в TikTok, на которых она появляется в неадекватном состоянии. Подписчики предполагают, что женщина пьяна. Омичам не понравилось невмешательство органов опеки.

«Она ведет в своих видеообращениях денежные сборы то на платье своей дочке, то на выкуп из ломбарда обручального кольца и сережек, — рассказали горожане. — Она полагает, что органы опеки ничего ей не сделают, что дети должны быть избиты, только это является основанием для их изъятия».

Напомним, что ранее полиция провела проверку и разобралась в инциденте. Тогда женщину оштрафовали за невыполнение родительских обязанностей.

#Новости#Ребенок#Соцсети#Общество#Многодетная стримерша из Омска
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