Омичам не понравилось поведение матери двоих детей после инцидента с пивом

«Она ведет в своих видеообращениях денежные сборы то на платье своей дочке, то на выкуп из ломбарда обручального кольца и сережек, — рассказали горожане. — Она полагает, что органы опеки ничего ей не сделают, что дети должны быть избиты, только это является основанием для их изъятия».