Дебетовые карты в банке «Тинькофф»

Устройство представляет собой физический носитель с зашифрованной цифровой информацией о владельце. Магнитная лента — это идентификационные данные карты в зашифрованном виде. Получить к ним доступ можно только через специальное оборудование, например, терминал торгового эквайринга. В таком случае получатель платежа всё равно не сможет посмотреть данные покупателя, так как и карта, и оборудование для приёма платежей являются собственностью финансовых учреждений, для которых принцип клиентской тайны не является пустым звуком.