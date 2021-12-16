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Posted 16 декабря 2021,, 12:13

Published 16 декабря 2021,, 12:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Дебетовые карты в банке «Тинькофф»

16 декабря 2021, 12:13
Дебетовая карта упрощает жизнь человека, так позволяет ему экономить время на совершении транснациональных и междугородних платежей и переводов.

Дебетовые карты — это обобщённое название категории платёжных средств, физически представляющих из себя пластиковые изделия в форме прямоугольника с нанесёнными на них магнитными линиями. В зависимости от конкретного типа, карта может также иметь серийный номер, дату выпуска и срок действия, а также секретный проверочный VIN-код, изображённый на её обратной стороне.

Дебетовые карты предназначены для совершения платежей бесконтактным способом. В современном мире практически невозможно оплачивать товары и услуги, не имея в арсенале такого устройства. К счастью, многие банки готовы помочить завести дебетовую карту абсолютно бесплатно.

Что такое дебетовая карта?

Устройство представляет собой физический носитель с зашифрованной цифровой информацией о владельце. Магнитная лента — это идентификационные данные карты в зашифрованном виде. Получить к ним доступ можно только через специальное оборудование, например, терминал торгового эквайринга. В таком случае получатель платежа всё равно не сможет посмотреть данные покупателя, так как и карта, и оборудование для приёма платежей являются собственностью финансовых учреждений, для которых принцип клиентской тайны не является пустым звуком.

Чем может помочь дебетовая карта?

Помимо очевидных вещей (вроде упрощения процесса покупки, получения зарплаты и так далее), наличие дебетовой карты здорово снижает время финансовой коммуникации между городами и даже между государствами. Дело в том, большинство выпускаемых устройств данного типа являются мультивалютными, то есть ими можно пользоваться и в иностранных державах. Правда, за посредничество иностранные финансовые организации будут взимать комиссию.

Что предложит банк «Тинькофф»?

«Тинькофф» предлагает выгодное оформление карт в режиме онлайн. Процесс происходит в три шага: заказчик заполняет данные о себе на сайте, менеджер в течение 5 минут проверяет их, после чего отправляет решение об открытии счёта или отказе (маловероятен при правильном заполнении всех форм). После этого курьер банка привезёт карту в течение суток с момента подачи заявления. Важно, что мультивалютная дебетовая карта будет обслуживаться банком абсолютно бесплатно.

Самой популярной дебетовой картой в палитре услуг банка является карта Tinkoff Black. Её использование выгодно также высоким процентом кэшбека на все без исключения финансовые траты.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 267323060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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