Дебетовые карты в банке «Тинькофф»

Posted 16 декабря 2021,, 12:13
Published 16 декабря 2021,, 12:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Дебетовые карты — это обобщённое название категории платёжных средств, физически представляющих из себя пластиковые изделия в форме прямоугольника с нанесёнными на них магнитными линиями. В зависимости от конкретного типа, карта может также иметь серийный номер, дату выпуска и срок действия, а также секретный проверочный VIN-код, изображённый на её обратной стороне.
Дебетовые карты предназначены для совершения платежей бесконтактным способом. В современном мире практически невозможно оплачивать товары и услуги, не имея в арсенале такого устройства. К счастью, многие банки готовы помочить завести дебетовую карту абсолютно бесплатно.
Устройство представляет собой физический носитель с зашифрованной цифровой информацией о владельце. Магнитная лента — это идентификационные данные карты в зашифрованном виде. Получить к ним доступ можно только через специальное оборудование, например, терминал торгового эквайринга. В таком случае получатель платежа всё равно не сможет посмотреть данные покупателя, так как и карта, и оборудование для приёма платежей являются собственностью финансовых учреждений, для которых принцип клиентской тайны не является пустым звуком.
Помимо очевидных вещей (вроде упрощения процесса покупки, получения зарплаты и так далее), наличие дебетовой карты здорово снижает время финансовой коммуникации между городами и даже между государствами. Дело в том, большинство выпускаемых устройств данного типа являются мультивалютными, то есть ими можно пользоваться и в иностранных державах. Правда, за посредничество иностранные финансовые организации будут взимать комиссию.
«Тинькофф» предлагает выгодное оформление карт в режиме онлайн. Процесс происходит в три шага: заказчик заполняет данные о себе на сайте, менеджер в течение 5 минут проверяет их, после чего отправляет решение об открытии счёта или отказе (маловероятен при правильном заполнении всех форм). После этого курьер банка привезёт карту в течение суток с момента подачи заявления. Важно, что мультивалютная дебетовая карта будет обслуживаться банком абсолютно бесплатно.
Самой популярной дебетовой картой в палитре услуг банка является карта Tinkoff Black. Её использование выгодно также высоким процентом кэшбека на все без исключения финансовые траты.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 267323060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.