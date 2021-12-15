Трутнев заявил о развитии геотермальной энергетики на Камчатке

Постепенно уменьшая продаваемые объемы газа, Петропавловск-Камчатский переходит на использование мазута. И, по мнению вице-премьера, что касается экологии, это нельзя назвать самым правильным и наилучшим путем. Существуют проекты, в том числе, связанные с возможностью использовать геотермальные источники, сжиженный природный газ.