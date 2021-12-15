Трутнев заявил о развитии геотермальной энергетики на Камчатке

Posted 15 декабря 2021, 17:19
Published 15 декабря 2021, 17:19
Modified 23 февраля 2022, 16:20
Updated 23 февраля 2022, 16:20
Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на информацию Трутнева, одна из главных проблем региона — тепло и электроэнергия по доступным ценам.
Постепенно уменьшая продаваемые объемы газа, Петропавловск-Камчатский переходит на использование мазута. И, по мнению вице-премьера, что касается экологии, это нельзя назвать самым правильным и наилучшим путем. Существуют проекты, в том числе, связанные с возможностью использовать геотермальные источники, сжиженный природный газ.
ФАС не исключает возможность введения госрегулирования цен на мазут при его заметном подорожании, вызванном выросшей стоимостью топлива в Европе. Инициатива поддержана энергетиками Дальнего Востока, которые, используя мазут при производстве тепла, не могут компенсировать расходы через тариф.