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Posted 15 декабря 2021,, 15:39

Published 15 декабря 2021,, 15:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

На заводе владельца шахты «Листвяжная» вспыхнул пожар

15 декабря 2021, 15:39
В Кемерово произошел пожар в одном из цехов предприятия «Кемеровохиммаш», владельцем которого является собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев.

Как сообщает NEWS.ru, возгорание произошло в 8:30 в в малярной камере третьего вагоносборочного цеха на улице Терешковой, 45. Пожар был потушен через полтора часа, пострадавших не оказалось.

Представители завода отметили, что проводят внутреннее расследование причин случившегося.

Предприятие химического машиностроения «Кемеровохиммаш» производит оборудование для отраслей газовой, металлургической, угольной, коксохимической промышленности.

Ранее его владельца, президента ХК «СДС» Михаила Федяева задержали в связи с событиями на шахте «Листвяжная», собственником которой он также является. Федяев вместе с другими руководителями общества подозреваются в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, а также злоупотреблением полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствие.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана, в результате которого погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей.

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