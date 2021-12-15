На заводе владельца шахты «Листвяжная» вспыхнул пожар

Ранее его владельца, президента ХК «СДС» Михаила Федяева задержали в связи с событиями на шахте «Листвяжная», собственником которой он также является. Федяев вместе с другими руководителями общества подозреваются в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, а также злоупотреблением полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствие.