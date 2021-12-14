Новый Chevrolet Trailblazer от 22 997 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге

Так, доступный по цене 2 099 000 руб. Chevrolet Trailblazer в комплектации LS с двигателем 1.3T, системой его автоматического запуска и стояночным тормозом с электроприводом за счет скидки от Газпромбанк Автолизинга можно эксплуатировать с минимальной ежемесячной нагрузкой 22 997 руб. Для этого необходимо заключить сделку на 5 лет и внести 49% от стоимости предмета лизинга. По окончании договора автомобиль переоформляется на предприятие или на третье лицо по договору цессии.