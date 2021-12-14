Новый Chevrolet Trailblazer от 22 997 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге

Posted 14 декабря 2021,, 06:54
Published 14 декабря 2021,, 06:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
При заключении договора до 31 декабря лизинговая компания предоставит свою эксклюзивную скидку на автомобиль американской марки до 2% за платежную дисциплину. Новые кроссоверы в настоящий момент доступны в салонах официальных дилеров Chevrolet (а также онлайн на сайте производителя Chevrolet.ru) без дополнительных наценок и оборудования со скидкой 50 тыс. руб. при сдаче имеющегося автомобиля в трейнд-ин.
Chevrolet Trailblazer — яркий и стильный полноприводный городской кроссовер, задающий новые стандарты в компактном сегменте. Он не только доступен с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, работающей в паре с турбированным двигателем мощностью 150 л. с., но оснащается опциональными функциями, присущими премиум-сегменту. Среди них — беспроводное зарядное устройство для телефона, панорамный люк, ионизатор воздуха в салоне и активная система удержания автомобиля в занимаемой полосе движения.
Газпромбанк Автолизинг предлагает приобрести Chevrolet Trailblazer на максимально привлекательных условиях, гибко подстраиваемых под особенности бизнеса лизингополучателя. Расчет программы финансирования осуществляется на основе минимального аванса, минимального удорожания или минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет предприятия.
Так, доступный по цене 2 099 000 руб. Chevrolet Trailblazer в комплектации LS с двигателем 1.3T, системой его автоматического запуска и стояночным тормозом с электроприводом за счет скидки от Газпромбанк Автолизинга можно эксплуатировать с минимальной ежемесячной нагрузкой 22 997 руб. Для этого необходимо заключить сделку на 5 лет и внести 49% от стоимости предмета лизинга. По окончании договора автомобиль переоформляется на предприятие или на третье лицо по договору цессии.
Дополнительного преимущества при эксплуатации Chevrolet Trailblazer можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение городского кроссовера Trailblazer и других Chevrolet, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.