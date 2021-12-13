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Posted 13 декабря 2021,, 18:34

Published 13 декабря 2021,, 18:34

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Житель Серпухова рассказал о деталях взрыва в женском монастыре

13 декабря 2021, 18:34
Недавно стало известно о взрыве в женском монастыре, который располагается в Серпухове Московской области. По словам местного жителя и очевидца Виталия Гладышева, взрыв произошел примерно в 08:20 утра. Взрыв был очень громким, а на место происшествия выехали скорая помощь и пожарная через минут 5-7.

Как информирует news.ru, 18-летний бывший воспитанник приходской школы Владислав С. Принес самодельное взрывное устройство в монастырь. В результате пострадали восемь человек, семь из них — дети. Одного подростка увезли в больницу с ранениями и ожогами. Сам нападавший погиб. Всех, кто был в здании, эвакуировали.

Отмечается, что мотивом для нападения на женский монастырь, стала личная неприязнь бывшего ученика к педагогам церковно-приходской школы.

#Происшествия#Новости
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