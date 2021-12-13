Житель Серпухова рассказал о деталях взрыва в женском монастыре

Posted 13 декабря 2021,, 18:34
Published 13 декабря 2021,, 18:34
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как информирует news.ru, 18-летний бывший воспитанник приходской школы Владислав С. Принес самодельное взрывное устройство в монастырь. В результате пострадали восемь человек, семь из них — дети. Одного подростка увезли в больницу с ранениями и ожогами. Сам нападавший погиб. Всех, кто был в здании, эвакуировали.
Отмечается, что мотивом для нападения на женский монастырь, стала личная неприязнь бывшего ученика к педагогам церковно-приходской школы.