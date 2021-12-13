Житель Серпухова рассказал о деталях взрыва в женском монастыре

Как информирует news.ru, 18-летний бывший воспитанник приходской школы Владислав С. Принес самодельное взрывное устройство в монастырь. В результате пострадали восемь человек, семь из них — дети. Одного подростка увезли в больницу с ранениями и ожогами. Сам нападавший погиб. Всех, кто был в здании, эвакуировали.