В Нижнем Новгороде новым лидером рынка жилья стала ГК «Каркас Монолит»

Posted 13 декабря 2021,, 09:44
Published 13 декабря 2021,, 09:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным единого реестра застройщиков, группа компаний «Каркас-Монолит» сдала за текущий год более 58 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, застройщик стал новым лидером нижегородского рынка жилой недвижимости, сообщает newsnn.ru.
Отмечается, что возрастающий спрос заставил ГК «Каркас Монолит» открыть третий офис продаж — в ТЦ «Муравей» в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Представители компании рассказали, что там не только можно обсудить условия покупки, но и увидеть будущую квартиру еще задолго до получения ключей. В шоуруме можно оценить габариты нового жилья, качество отделки, выбрать планировочное решение.
Посетителям также проведут презентацию новых проектов застройщика, которые находятся на начальных этапах, например жилого комплекса комфорт-класса «КМ Ривер Парк», который будет возведен на берегу Оки в Ленинском районе. Старт продаж пока не объявлен, но, как стало известно NewsNN, там предусмотрены квартиры с отделкой и без, подземный паркинг, дизайнерские холлы, а также высокоскоростные лифты от немецкого производителя. Планируется использовать концепцию «двор без машин» с детскими и спортивными площадками. Подробнее можно узнать на официальном сайте застройщика или по телефону 8 (831) 422-29-22.
Вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Соловьева отмечает, что ГК «Каркас Монолит» стала одной из немногих компаний в Нижнем Новгороде, которая вводит большое количество жилья. Она заявила, что качество квартир застройщика «всегда отвечает стандартам, и это устраивает покупателей».
«Хотя стоит сказать, что квартиры с отделкой сдавали и другие застройщики, но именно то, что „Каркас Монолит“ укомплектовывает квартиры кухонным гарнитуром и встраиваемой техникой, санузлом и делает отделку, выделяет его среди других», — сказала она.
Соловьева также отметила, что ООО «Каркас Монолит» знает о предпочтениях своей целевой аудитории, поэтому договаривается с банками об особых условиях кредитования.
«Квартиры покупают молодые семьи, оформляют ипотеку, а дополнительные деньги на обустройство или ремонт квартиры тратить уже нет необходимости. Таким образом, застройщик сделал свое предложение эксклюзивным и привлекательным», — добавила вице-президент гильдии.