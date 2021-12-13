В Нижнем Новгороде новым лидером рынка жилья стала ГК «Каркас Монолит»

Посетителям также проведут презентацию новых проектов застройщика, которые находятся на начальных этапах, например жилого комплекса комфорт-класса «КМ Ривер Парк», который будет возведен на берегу Оки в Ленинском районе. Старт продаж пока не объявлен, но, как стало известно NewsNN, там предусмотрены квартиры с отделкой и без, подземный паркинг, дизайнерские холлы, а также высокоскоростные лифты от немецкого производителя. Планируется использовать концепцию «двор без машин» с детскими и спортивными площадками. Подробнее можно узнать на официальном сайте застройщика или по телефону 8 (831) 422-29-22.