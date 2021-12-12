Омские душегубы: кровавые истории маньяков и серийных убийц

Знакомьтесь, Андрей Кудла - убийца, долгое время державший в страхе городок Нефтяников. Он сам сконструировал оружие для нападения на своих жертв. Мало того, он вел видеодневник, где описывал все свои преступления. А закончил свои дни омский маньяк в психиатрической больнице. Причем смерть его не была естественной - при попытке побега Андрей Кудла пал от руки человека, которого он по своей шкале ценностей относил к низшим людям. Для прочтения кликайте на картинку внизу.