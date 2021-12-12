Омские душегубы: кровавые истории маньяков и серийных убийц

По следам этих убийц шли лучшие оперативники и следователи, но зачастую для того, чтобы раскрыть все их преступления, требовался не один год.
Стоит сразу сказать, что ни один из маньяков или серийных убийц, который появится на наших страницах, таким не родился. Процесс их становления длился не один год, и чаще всего уходил корнями в детство. Затем уже в зрелом возрасте срабатывал некий тумблер, который и толкал их на кровавые расправы.
Многие из тех, о ком мы расскажем, уже отбывают пожизненный срок в специальных колониях, однако были и те, кого заслуженная кара настигла намного быстрее.
Знакомьтесь, Андрей Кудла - убийца, долгое время державший в страхе городок Нефтяников. Он сам сконструировал оружие для нападения на своих жертв. Мало того, он вел видеодневник, где описывал все свои преступления. А закончил свои дни омский маньяк в психиатрической больнице. Причем смерть его не была естественной - при попытке побега Андрей Кудла пал от руки человека, которого он по своей шкале ценностей относил к низшим людям. Для прочтения кликайте на картинку внизу.