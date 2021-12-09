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Омичка получила штраф за то, что поила пивом ребенка

9 декабря 2021, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полицейские провели проверку, в результате которой одну из женщин оштрафовали, а другой вынесли предупреждение, сообщает региональное УМВД.

Омские полицейские заинтересовались видео из TikTok, где омичка поила маленькую дочь пивом. Во время проверки выяснилось, что 24-летняя женщина вместе со своей 8-месячной дочерью пришла в гости к 30-летней подруге, которая воспитывает двоих детей — 5-летнего мальчика и 3-летнюю девочку.

Женщины вели трансляцию в TikTok, во время которой выпивали, курили и выражались нецензурной бранью при детях. Полицейские узнали, что женщины выложили подобное видео в интернет для того, чтобы поднять рейтинг. Они заявили, что все действия на видео якобы были просто постановкой.

По результатам проверки 30-летнюю омичку привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Ранее она была судимой за неисполнение родительских обязанностей, появление в нетрезвом виде в общественном месте и управление автомобилем в пьяном состоянии.

Что касается ее гостьи, то ей вынесли официальное предостережение. Полицейские и органы опеки выяснили, что нет оснований забирать детей из семьи.

#Новости#Соцсети#Ребенок#Полиция#Омск сегодня#Общество#Многодетная стримерша из Омска
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