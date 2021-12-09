Омичка получила штраф за то, что поила пивом ребенка

Женщины вели трансляцию в TikTok, во время которой выпивали, курили и выражались нецензурной бранью при детях. Полицейские узнали, что женщины выложили подобное видео в интернет для того, чтобы поднять рейтинг. Они заявили, что все действия на видео якобы были просто постановкой.