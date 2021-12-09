Posted 9 декабря 2021,, 11:40
Published 9 декабря 2021,, 11:40
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Риски расчетов и договоров о взаимовыгодном сотрудничестве присутствуют постоянно, поскольку не все исполнители являются ответственными. Одним из инструментов управления таких взаимоотношений, является банковская гарантия.
Сегодня купить банковскую гарантию может только одна из сторон. Это является гарантией на оплату услуг. В данную услугу входят не только услуги банка. Каждая операция требует страхования, а потому услуги страховой компании включены в комплекс банковской гарантии.
Что дает банковская гарантия?
В первую очередь, это защита от несознательного партнера, который не будет оплачивать услуги или будет уклоняться от выполнения своих обязательств. Основания выдачи банковской гарантии не являются принципиальным вопросом и заключение договора банковской гарантии процесс не обязательный.
Важно волеизъявление одной из сторон и их совместная договоренность на обеспечение сделки. При заключении договора, выданная банковская гарантия вносится в реестр банковских гарантий в Федеральном казначействе.
Основной проблемой, с которой сталкиваются владельцы государственного заказа — получение банковской гарантии. Эксперты банка обращают внимания, что чрезвычайно важно оформлять документы правильно, ведь любая ошибка может стать роковой. Поэтому эту работу рекомендуется доверять специалистам с практическим опытом.
В банке, кредитном союзе или страховой компании можно заказать банковскую гарантию. Ее выдача потребует предоставления определенного пакета документов, которые обычно не составит труда собрать.
Выдача банковской гарантии обеспечивает следующие права:
Все эти формы проведения государственных и муниципальных тендеров одинаково распространены и отличаются лишь сложностью участия в процедуре закупки и требованиям к содержанию заявок.
Например, для того, чтобы принять участие в запросе котировок или в открытом конкурсе не нужно заранее проходить какой-то специальной регистрации или аккредитации. Что же касается открытых аукционов в электронной форме, то здесь нужно подготовиться заблаговременно.
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