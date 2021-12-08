Владельцы сгоревшей фотостудии «Высота» ищут новое помещение в Омске

Владельцы «Высоты» надеялись возобновить работу в декабре. Однако ущерб от пожара оказался слишком велик. Раньше весны 2022 года фотостудия вряд ли откроется. Руководство организации ищет новое помещение. Мы осмотрели несколько вариантов, но все еще не определились, заявил владелец «Высоты» Николай Рождественский.