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Posted 8 декабря 2021,, 10:19

Published 8 декабря 2021,, 10:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Владельцы сгоревшей фотостудии «Высота» ищут новое помещение в Омске

8 декабря 2021, 10:19
Пожар в фотостудии «Высота», который ранее произошел на верхнем этаже торгового центра Festival City, активно обсуждают в социальных сетях.

Из-за возгорания из здания эвакуировали всех людей. Жертв и пострадавших нет. Об этом информирует «КП-Омск».

Помещение фотостудии полностью выгорело. Причины пожара все еще не установлены. Возможно, огонь возник из-за неисправной гирлянды. Экспертиза продлиться 1-1,5 месяца.

Владельцы «Высоты» надеялись возобновить работу в декабре. Однако ущерб от пожара оказался слишком велик. Раньше весны 2022 года фотостудия вряд ли откроется. Руководство организации ищет новое помещение. Мы осмотрели несколько вариантов, но все еще не определились, заявил владелец «Высоты» Николай Рождественский.

Между тем, подписчики и бывшие клиенты фотостудии смогли собрать свыше 150 000 рублей в качестве помощи для восстановления студии. Однако в старом виде «Высоту» уже никто не увидит.

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