Проверку начала прокуратура Омского района, где и заметили алкогольные эксперименты над детьми. Представители ведомства уже взялись за изучение видеозаписи, на которой мать не только бьет восьмимесячную дочь, но и предлагает девочке выпить пиво.
Во время проверки прокуроры не только наведаются домой к женщине с ребенком, но и изучат работу местных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые проглядели недопустимое отношение к детям.
По итогам проверки могут возбудить уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Ранее Город55 сообщал, что видеозапись уже попала на глаза полиции, органам опеки и детскому омбудсмену Елизавете Степкиной.