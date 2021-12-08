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Прокуратура обратила внимание на омичку, напоившую дочь пивом

8 декабря 2021, 11:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омская прокуратура начала проверку после того, как в соцсети и СМИ попал фрагмент прямого эфира из TikTok, где омичка напоила маленькую дочь пивом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку начала прокуратура Омского района, где и заметили алкогольные эксперименты над детьми. Представители ведомства уже взялись за изучение видеозаписи, на которой мать не только бьет восьмимесячную дочь, но и предлагает девочке выпить пиво.

Во время проверки прокуроры не только наведаются домой к женщине с ребенком, но и изучат работу местных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые проглядели недопустимое отношение к детям.

По итогам проверки могут возбудить уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Омичка поила маленькую дочь пивом в прямом эфире в TikTok
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Ранее Город55 сообщал, что видеозапись уже попала на глаза полиции, органам опеки и детскому омбудсмену Елизавете Степкиной.

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