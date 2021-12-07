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Posted 7 декабря 2021, 10:46

Published 7 декабря 2021, 10:46

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Худруку омского «Пятого театра» Гриншпуну насчитали взяток на 4 млн рублей

7 декабря 2021, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске суд приступил к рассмотрению уголовного дела художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Городу55 стала известна сумма взяток, которая фигурирует в материалах.

По данным следствия, в качестве «откатов» за заключение договоров на подготовку и постановку спектаклей Гриншпун получил от бизнесменов несколько миллионов рублей.

«В качестве откатов Гриншпун получил более 4 миллионов рублей. В данный момент его уголовное дело уже рассматривается в суде», — сообщили на брифинге в областной прокуратуре руководитель второго отдела по ОВД СК по Омской области Михаил Зайцев.

Напомним, по версии силовиков, худрук, в частности, заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету при постановке спектаклей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в июне 2020 года.

По УК РФ Никите Гриншпуну грозит до 10 лет колонии.

#Новости#Театр#Криминал#Взятка#Суд#Происшествия
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