Худруку омского «Пятого театра» Гриншпуну насчитали взяток на 4 млн рублей

«В качестве откатов Гриншпун получил более 4 миллионов рублей. В данный момент его уголовное дело уже рассматривается в суде», — сообщили на брифинге в областной прокуратуре руководитель второго отдела по ОВД СК по Омской области Михаил Зайцев.