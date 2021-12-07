Худруку омского «Пятого театра» Гриншпуну насчитали взяток на 4 млн рублей

Posted 7 декабря 2021, 10:46
Published 7 декабря 2021, 10:46
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
По данным следствия, в качестве «откатов» за заключение договоров на подготовку и постановку спектаклей Гриншпун получил от бизнесменов несколько миллионов рублей.
«В качестве откатов Гриншпун получил более 4 миллионов рублей. В данный момент его уголовное дело уже рассматривается в суде», — сообщили на брифинге в областной прокуратуре руководитель второго отдела по ОВД СК по Омской области Михаил Зайцев.
Напомним, по версии силовиков, худрук, в частности, заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету при постановке спектаклей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в июне 2020 года.
По УК РФ Никите Гриншпуну грозит до 10 лет колонии.