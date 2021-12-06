«Синие ведерки»: Киркорову выписали 90 штрафов

Posted 6 декабря 2021,, 16:48
Published 6 декабря 2021,, 16:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По данным корреспондентов NEWS.ru, Шкуматов полагает, что ПДД нарушал не исполнитель, а его водитель. Вероятнее всего, на Киркорове ответственность лежит только как на владельце авто.
«Полагаю, что это все-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулем не ездят, — заявил Шкуматов. — Но машина оформлена на него, и он как собственник несет ответственность за оплату штрафов и за все остальное. Видимо, это все было как-то запущено. Не очень правильно, что огромное количество неоплаченных штрафов, хорошо, что полиция до этого добралась».
Адвокат артиста Александр Добровинский отметил, что Филипп Киркоров предпочитает не самостоятельное управление автотранспортом, а услуги водителя.
Ранее появилась информация о том, что «королю» отечественной эстрады выписали в общей сложности 90 протоколов за неуплаченные штрафы. Пресс-служба Таганского суда г. Москвы сообщила, что по каждому из документов певцу грозит наказание в виде административных штрафов в двукратном размере от невыплаченной суммы (не менее 1000 рублей), административный арест на срок до 15-ти суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.