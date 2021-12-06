«Синие ведерки»: Киркорову выписали 90 штрафов

«Полагаю, что это все-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулем не ездят, — заявил Шкуматов. — Но машина оформлена на него, и он как собственник несет ответственность за оплату штрафов и за все остальное. Видимо, это все было как-то запущено. Не очень правильно, что огромное количество неоплаченных штрафов, хорошо, что полиция до этого добралась».