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Posted 6 декабря 2021,, 16:48

Published 6 декабря 2021,, 16:48

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«Синие ведерки»: Киркорову выписали 90 штрафов

«Синие ведерки»: Киркорову выписали 90 штрафов

6 декабря 2021, 16:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Руководитель движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов дал журналистам интервью, в котором озвучил свои комментарии относительно появившейся в прессе информации о множестве штрафов, выписанных Филиппу Киркорову за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

По данным корреспондентов NEWS.ru, Шкуматов полагает, что ПДД нарушал не исполнитель, а его водитель. Вероятнее всего, на Киркорове ответственность лежит только как на владельце авто.

«Полагаю, что это все-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулем не ездят, — заявил Шкуматов. — Но машина оформлена на него, и он как собственник несет ответственность за оплату штрафов и за все остальное. Видимо, это все было как-то запущено. Не очень правильно, что огромное количество неоплаченных штрафов, хорошо, что полиция до этого добралась».

Адвокат артиста Александр Добровинский отметил, что Филипп Киркоров предпочитает не самостоятельное управление автотранспортом, а услуги водителя.

Ранее появилась информация о том, что «королю» отечественной эстрады выписали в общей сложности 90 протоколов за неуплаченные штрафы. Пресс-служба Таганского суда г. Москвы сообщила, что по каждому из документов певцу грозит наказание в виде административных штрафов в двукратном размере от невыплаченной суммы (не менее 1000 рублей), административный арест на срок до 15-ти суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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