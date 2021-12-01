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Posted 1 декабря 2021, 03:37

Published 1 декабря 2021, 03:37

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Омич отправился в колонию за плантацию конопли у себя дома

1 декабря 2021, 03:37
Ленинский районный суд города Омска определился с наказанием для 28-летнего местного жителя. Парень получил срок за наркосодержащие растения.

«По данным следствия, с февраля по июль 2021 года обвиняемый через Интернет купил семена конопли и создал в комнате квартиры специальные условия для посева и выращивания наркосодержащих растений», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

После этого доморощенный агроном размножил растения и вырастил 35 кустов растительного наркотика, которые потянули на 270 грамм.

Суд по достоинству оценил успехи омича в растениеводстве и отправил его в колонию общего режима на 3 года и 1 месяц.

#Новости#Криминал#Наркотики#Суд#Происшествия
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