Омич отправился в колонию за плантацию конопли у себя дома

Posted 1 декабря 2021, 03:37
Published 1 декабря 2021, 03:37
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«По данным следствия, с февраля по июль 2021 года обвиняемый через Интернет купил семена конопли и создал в комнате квартиры специальные условия для посева и выращивания наркосодержащих растений», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
После этого доморощенный агроном размножил растения и вырастил 35 кустов растительного наркотика, которые потянули на 270 грамм.
Суд по достоинству оценил успехи омича в растениеводстве и отправил его в колонию общего режима на 3 года и 1 месяц.